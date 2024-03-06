Джерело - Чемпіон.
Гонка другого етапу Формули-1 цього сезону, Гран-прі Саудівської Аравії, відбудеться в суботу, 9 березня.
Незвичайний розклад пов'язаний із початком мусульманського свята Рамадан. Як наслідок, гоночний вікенд триватиме з четверга по суботу.
Остаточний розклад Гран-прі Саудівської Аравії виглядає наступним чином: у четвер відбудеться перша та друга практичні сесії. У п'ятницю на нас очікує третя практика, а пізніше - кваліфікація. У суботу відбудеться друга гонка нового сезону Формули-1.
|Сесія
|Дата
|Час
|Практика 1
|Четвер, 7 березня
|15:30 - 16:30
|Практика 2
|Четвер, 7 березня
|19:00 - 20:00
|Практика 3
|П'ятниця, 8 березня
|15:30 - 16:30
|Кваліфікація
|П'ятниця, 8 березня
|19:00 - 20:00
|Гонка
|Субота, 9 березня
|20:00
Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу на першому Гран-прі сезону Формули-1 у Бахрейні.
Варто зазначити, що напередодні сезону стало відомо, що пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон продовжить кар'єру в Феррарі.
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