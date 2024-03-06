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Гонка Гран-прі Саудівської Аравії відбудеться в суботу: розклад етапу Формули-1

Розклад другого етапу Формули-1 2024 року
Сьогодні 08:10 147 0
Гонка Гран-прі Саудівської Аравії відбудеться в суботу: розклад етапу Формули-1
#Формула 1, #Гран-прі Саудівської Аравії

Джерело - Чемпіон.

Гонка другого етапу Формули-1 цього сезону, Гран-прі Саудівської Аравії, відбудеться в суботу, 9 березня.

Незвичайний розклад пов'язаний із початком мусульманського свята Рамадан. Як наслідок, гоночний вікенд триватиме з четверга по суботу.

Остаточний розклад Гран-прі Саудівської Аравії виглядає наступним чином: у четвер відбудеться перша та друга практичні сесії. У п'ятницю на нас очікує третя практика, а пізніше - кваліфікація. У суботу відбудеться друга гонка нового сезону Формули-1.

Сесія Дата Час
Практика 1 Четвер, 7 березня 15:30 - 16:30
Практика 2 Четвер, 7 березня 19:00 - 20:00
Практика 3 П'ятниця, 8 березня 15:30 - 16:30
Кваліфікація П'ятниця, 8 березня 19:00 - 20:00
Гонка Субота, 9 березня 20:00

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу на першому Гран-прі сезону Формули-1 у Бахрейні.

Варто зазначити, що напередодні сезону стало відомо, що пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон продовжить кар'єру в Феррарі.

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