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Команда Зінченка не пройшла відбір на IEM Dallas 2024

Passion UA не змогли виграти путівку на престижний турнір
Сьогодні 00:03 84 0
Команда Зінченка не пройшла відбір на IEM Dallas 2024
#Олександр Зінченко, #Кіберспорт

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда Passion UA, яку заснував Олександр Зінченко разом з колишнім тренером Natus Vincere Михайлом Благіним, зіграла два матчі у рамках відбору на IEM Dallas 2024.

У першій грі колектив отримав технічну перемогу над Fnatic, далі організації протистояла інша українська команда - B8 - в режимі BO1. Поєдинок відбувався на карті anubis і закінчився поразкою колективу футболіста.

Кваліфікація на IEM Dallas 2024

Passion UA – B8 – 0:1 (7:13)

Зазначимо, що IEM Dallas пройде з 27 травня по 6 червня. Призовий фонд турніру – 250 тисяч доларів, з яких 100 тисяч дістануться переможцю.

Нагадаємо, нещодавно оновився рейтинг кіберспортивних команд з CS2 за системою HLTV.org. В топ-20 два українські колективи.

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