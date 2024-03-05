Джерело - Чемпіон.

Український шпажист Михайло Краснюк виграв етап європейського циклу U-23 із фехтування в хорватському Загребі.

Українець здолав представників Угорщини🇭, Хорватії🇭 та британця🇬 Джеймса Ґавена (15:13), перемога над яким гарантувала йому нагороду турніру.

У півфіналі Краснюк переміг грузина Георгія Джавахішвілі (15:11). У вирішальному поєдинку українець святкував перемогу над словенцем Тімоні Грубарем (15:9).

Напередодні жіноча збірна України з фехтування на шаблях кваліфікувалась на Олімпійські ігри до Парижа. Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова здобули срібло на Кубку світу в Афінах і таким чином достроково вибороли путівку на прийдешні Ігри.