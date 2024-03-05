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Український шпажист став переможцем турніру в Хорватії

Сьогодні 20:25 87 0
Український шпажист став переможцем турніру в Хорватії
#Михайло Краснюк

Джерело - Чемпіон.

Український шпажист Михайло Краснюк виграв етап європейського циклу U-23 із фехтування в хорватському Загребі.

Українець здолав представників Угорщини🇭, Хорватії🇭 та британця🇬 Джеймса Ґавена (15:13), перемога над яким гарантувала йому нагороду турніру. 

У півфіналі Краснюк переміг грузина Георгія Джавахішвілі (15:11). У вирішальному поєдинку українець святкував перемогу над словенцем Тімоні Грубарем (15:9). 

Напередодні жіноча збірна України з фехтування на шаблях кваліфікувалась на Олімпійські ігри до Парижа. Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова здобули срібло на Кубку світу в Афінах і таким чином достроково вибороли путівку на прийдешні Ігри.

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