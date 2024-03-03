Збірна України завоювала срібло на етапі Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Кравацької стала срібною призеркою Кубку світу в Афінах.

В 1/8 фіналу змагань українки перемогли Китай (45-30), а далі угорок (45-31) та болгарок (45-34). У фіналі турніру українські шаблістки поступилися француженкам - 30-45.

Ця срібна медаль підвищила шанси українок на ліцензію на Олімпійські Ігри-2024: перед останнім етапом збірна України матиме 281 очко і значно переважатиме своїх найголовніших конкуренток з Італії. Для того, щоб здобути ліцензію, наших дівчат влаштує або потрапляння до топ-4 останнього залікового етапу КС у Бельгії, або поразка когось з пари США - Італія на шляху до фіналу, або поразка Італії в фіналі, якщо там зіграє збірна США.

Раніше Ольга Харлан здобула бронзову нагороду на цьому етапі Кубку світу в особистих змаганнях. Раніше Ольга Харлан перемогла на етапі Кубку світу в Перу.

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