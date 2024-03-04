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Збірна України з фехтування гарантувала собі олімпійську ліцензію

Сьогодні 19:09 151 0
Збірна України з фехтування гарантувала собі олімпійську ліцензію
#Ольга Харлан

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях кваліфікувалась на Олімпійські ігри до Парижа.

Про це повідомляє пресслужба Федерації фехтування України.

Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова здобули срібло на Кубку світу в Афінах і таким чином достроково вибороли путівку на прийдешні Ігри.

Станом на 4 березня збірна України входить у четвірку найсильніших команд відбіркового рейтингу. 

Навіть якщо українки покажуть свій найгірший результат на останньому кваліфікаційному етапі в бельгійському Сінт-Нікласі, вони все одно поїдуть на Олімпіаду як володарки європейської квоти.

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