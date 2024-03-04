Збірна України з фехтування гарантувала собі олімпійську ліцензію

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях кваліфікувалась на Олімпійські ігри до Парижа.

Про це повідомляє пресслужба Федерації фехтування України.

Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова здобули срібло на Кубку світу в Афінах і таким чином достроково вибороли путівку на прийдешні Ігри.

Станом на 4 березня збірна України входить у четвірку найсильніших команд відбіркового рейтингу.

Навіть якщо українки покажуть свій найгірший результат на останньому кваліфікаційному етапі в бельгійському Сінт-Нікласі, вони все одно поїдуть на Олімпіаду як володарки європейської квоти.