Збірна України з фехтування гарантувала собі олімпійську ліцензію

Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України з фехтування на шаблях кваліфікувалась на Олімпійські ігри до Парижа.
Про це повідомляє пресслужба Федерації фехтування України.
Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова здобули срібло на Кубку світу в Афінах і таким чином достроково вибороли путівку на прийдешні Ігри.
Станом на 4 березня збірна України входить у четвірку найсильніших команд відбіркового рейтингу.
Навіть якщо українки покажуть свій найгірший результат на останньому кваліфікаційному етапі в бельгійському Сінт-Нікласі, вони все одно поїдуть на Олімпіаду як володарки європейської квоти.
Раніше Ольга Харлан здобула бронзову нагороду на цьому етапі Кубку світу в особистих змаганнях.
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