Усі нагороди до копілки України поклали лижники

Джерело - Чемпіон.

3 березня 2024 року чотири нагороди вибороли українці у перший день зимової Дефлімпіади-2023 у турецькому Ерзурумі.

Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.

Першу нагороду для України виборола Єлізавета Нопрієнко. Вона стала найкращою у лижних перегонах на 5 км класичним стилем.

Далі Руслан Денисенко, Андрій Андріїшин і Дмитро Мажаєв вперше в історії України на зимових Дефлімпідах завоювали весь п'єдестал. Сталося це у чоловічій гонці класичним стилем на 10 кілометрів.

Нагадаємо, торік Дефлімпійська збірна України з футболу вперше за часів незалежності виграла чемпіонат світу.

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