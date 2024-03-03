Українки виграли 2 золота на Гран-прі з художньої гімнастики

Вищий щабель п'єдесталу підкорився Україні у естонському Тарту

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 березня, завершився перший етап Гран-прі з художньої гімнастики у сезоні. Змагання відбулися в естонському Тарту.

Українська збірна завоювала відразу дві золоті медалі у групових вправах.

Честь нашої країни захищали Олександра Ющак, Діана Баєва, Дарина Дуда, Валерія Перемета, Аліна Мельник і Кіра Ширикіна.

Художня гімнастика (Групові вправи)

Гран-прі Тарту, Естонія

3 березня

5 обручів:

Україна - 35,500 балів Фінляндія – 30,050 Єгипет - 25,100

Три стрічки + 2 м’ячі:

Україна - 32,700 балів Фінляндія - 24,550 Єгипет - 19,400

В обох вправах слідом за командою України фінішували на 2-му та 3-му місці відповідно Фінляндія та Єгипет.

Нагадаємо, напередодні медалі у багатоборстві завоювали Вікторія Онопрієнко і Таїсія Онофрійчук.