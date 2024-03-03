Українки виграли 2 золота на Гран-прі з художньої гімнастики

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 березня, завершився перший етап Гран-прі з художньої гімнастики у сезоні. Змагання відбулися в естонському Тарту.
Українська збірна завоювала відразу дві золоті медалі у групових вправах.
Честь нашої країни захищали Олександра Ющак, Діана Баєва, Дарина Дуда, Валерія Перемета, Аліна Мельник і Кіра Ширикіна.
Художня гімнастика (Групові вправи)
Гран-прі Тарту, Естонія
3 березня
5 обручів:
- Україна - 35,500 балів
- Фінляндія – 30,050
- Єгипет - 25,100
Три стрічки + 2 м’ячі:
- Україна - 32,700 балів
- Фінляндія - 24,550
- Єгипет - 19,400
В обох вправах слідом за командою України фінішували на 2-му та 3-му місці відповідно Фінляндія та Єгипет.
Нагадаємо, напередодні медалі у багатоборстві завоювали Вікторія Онопрієнко і Таїсія Онофрійчук.