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Українки виграли 2 золота на Гран-прі з художньої гімнастики

Вищий щабель п'єдесталу підкорився Україні у естонському Тарту
Сьогодні 20:03 73 0
Українки виграли 2 золота на Гран-прі з художньої гімнастики
#Художня гімнастика, #Олександра Ющак, #Діана Баєва

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 березня, завершився перший етап Гран-прі з художньої гімнастики у сезоні. Змагання відбулися в естонському Тарту.

Українська збірна завоювала відразу дві золоті медалі у групових вправах.

Честь нашої країни захищали Олександра Ющак, Діана Баєва, Дарина Дуда, Валерія Перемета, Аліна Мельник і Кіра Ширикіна.

Художня гімнастика (Групові вправи)

Гран-прі Тарту, Естонія

3 березня

5 обручів:

  1. Україна - 35,500 балів
  2. Фінляндія – 30,050
  3. Єгипет - 25,100

Три стрічки + 2 м’ячі:

  1. Україна - 32,700 балів
  2.  Фінляндія - 24,550
  3.  Єгипет - 19,400

В обох вправах слідом за командою України фінішували на 2-му та 3-му місці відповідно Фінляндія та Єгипет.

Нагадаємо, напередодні медалі у багатоборстві завоювали Вікторія Онопрієнко і Таїсія Онофрійчук.

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