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Українки здобули золото та бронзу на Гран-прі з художньої гімнастики

Медалі у багатоборстві завоювали Онопрієнко та Онофрійчук
Сьогодні 22:14 158 0
Українки здобули золото та бронзу на Гран-прі з художньої гімнастики
#Вікторія Онопрієнко, #Таїсія Онофрійчук

Джерело - Чемпіон.

Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко виграла золото в багатоборстві Гран-прі в естонському Тарту.

Інша українка, 15-річна Таїсія Онофрійчук, на цих змаганнях здобула бронзову медаль у першому дорослому старті в кар’єрі.

Художня гімнастика (Багатоборство). Гран-прі

Тарту, Естонія

2 березня

  1. Вікторія Онопрієнко (Україна) – 131,300 балів
  2. Ельвіра Краснобаєва (Болгарія) – 124,500
  3. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 124,150

Раніше ми повідомляли, що збірна України здобула ліцензію на Олімпіаду з художньої гімнастики у групових вправах.

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