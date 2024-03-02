Медалі у багатоборстві завоювали Онопрієнко та Онофрійчук

Джерело - Чемпіон.

Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко виграла золото в багатоборстві Гран-прі в естонському Тарту.

Інша українка, 15-річна Таїсія Онофрійчук, на цих змаганнях здобула бронзову медаль у першому дорослому старті в кар’єрі.

Художня гімнастика (Багатоборство). Гран-прі

Тарту, Естонія

2 березня

Вікторія Онопрієнко (Україна) – 131,300 балів Ельвіра Краснобаєва (Болгарія) – 124,500 Таїсія Онофрійчук (Україна) – 124,150

Раніше ми повідомляли, що збірна України здобула ліцензію на Олімпіаду з художньої гімнастики у групових вправах.