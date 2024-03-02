Джерело - Чемпіон.
Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко виграла золото в багатоборстві Гран-прі в естонському Тарту.
Інша українка, 15-річна Таїсія Онофрійчук, на цих змаганнях здобула бронзову медаль у першому дорослому старті в кар’єрі.
Художня гімнастика (Багатоборство). Гран-прі
Тарту, Естонія
2 березня
- Вікторія Онопрієнко (Україна) – 131,300 балів
- Ельвіра Краснобаєва (Болгарія) – 124,500
- Таїсія Онофрійчук (Україна) – 124,150
Раніше ми повідомляли, що збірна України здобула ліцензію на Олімпіаду з художньої гімнастики у групових вправах.