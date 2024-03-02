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Магучіх: Рада нагороді, але не результату

Ярослава Магучіх прокоментувала здобуття срібної нагороди
Сьогодні 12:51 71 0
Магучіх: Рада нагороді, але не результату
Фото - Getty Images
#Ярослава Магучіх

Джерело - suspilne.media.

Українка Ярослава Магучіх очікувала кращого результату у фіналі стрибків у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні у Глазго.

Про це повідомила спортсменка в коментарі Суспільне Спорт.

"Змішані емоції, чесно кажучи. Я рада, що в мене є срібна нагорода, тому що потрібно цінувати те, що в тебе є зараз. Будь-яка нагорода зараз важлива, тому я рада, що в мене є срібло. Результатом по висоті не дуже задоволена: були два старти, які показували, що я готова на велику висоту. А тут 1.97 м. Але рухаємося далі, працюємо, будемо намагатися показувати результати вище.

Звичайно, заграли емоції всередині після стрибка Ніколи на 1.99 м, але як виявилося, недостатньо, щоб взяти 1.99 метра. Будемо спілкуватися з тренером, досліджувати, щоб далі цього не було.

Чи пішло щось не так через тиск? Останнім часом я взагалі не звертаю уваги на тиск, не думаю, що говорять люди, що думають про мене. З розбігу щось пішло не так, хоча друга спроба на 1.99 м була хороша, але не склалося, як передбачалося", - сказала Магучіх.

Нагадаємо, Ярослава завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу. Для українки це друга медаль на світовій першості в приміщенні - у 2022 році вона виграла золото.

Раніше збірна України оновила склад на ЧС-2024.

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