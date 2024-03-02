Магучіх: Рада нагороді, але не результату

Ярослава Магучіх прокоментувала здобуття срібної нагороди

Українка Ярослава Магучіх очікувала кращого результату у фіналі стрибків у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні у Глазго.

Про це повідомила спортсменка в коментарі Суспільне Спорт.

"Змішані емоції, чесно кажучи. Я рада, що в мене є срібна нагорода, тому що потрібно цінувати те, що в тебе є зараз. Будь-яка нагорода зараз важлива, тому я рада, що в мене є срібло. Результатом по висоті не дуже задоволена: були два старти, які показували, що я готова на велику висоту. А тут 1.97 м. Але рухаємося далі, працюємо, будемо намагатися показувати результати вище. Магучіх: Я вірю, що одного разу я стрибну на 2,10 м Звичайно, заграли емоції всередині після стрибка Ніколи на 1.99 м, але як виявилося, недостатньо, щоб взяти 1.99 метра. Будемо спілкуватися з тренером, досліджувати, щоб далі цього не було. Чи пішло щось не так через тиск? Останнім часом я взагалі не звертаю уваги на тиск, не думаю, що говорять люди, що думають про мене. З розбігу щось пішло не так, хоча друга спроба на 1.99 м була хороша, але не склалося, як передбачалося", - сказала Магучіх.

Нагадаємо, Ярослава завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу. Для українки це друга медаль на світовій першості в приміщенні - у 2022 році вона виграла золото.

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