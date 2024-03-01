Головне
Магучіх завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу
Вчора 23:16 3711 1
Калініна вийшла до півфіналу турніру в Остіні завдяки вольовій перемозі над француженкою
Вчора 23:06 247
Ляп Бойка на останніх хвилинах матчу призвів до вирішального гола ЛНЗ у ворота Полісся
Вчора 21:35 647
Костевич та Омельчук виграли чемпіонат Європи-2024 з кульової стрільби
Вчора 21:30 1892 1
Сокіл переграв Київ Кепіталз на старті півфінальної серії чемпіонату України
Вчора 20:17 2808
ЛНЗ здолав Полісся в 19 турі УПЛ
Вчора 19:57 331
Повноводний Дніпро-1, потужна Динамо-машина: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,77
Вчора 16:10 394
Мандзій здобув срібло на етапі Кубку націй
Вчора 12:41 2637
Державний фонд Саудівської Аравії став спонсором ATP
Вчора 10:43 291
Українки поборються за медалі в перший день чемпіонату світу
Вчора 09:58 768
Прямі трансляції

Магучіх завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу

Оліслагерс виграла ЧС-2024
Вчора 23:16 3711 1
Магучіх завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу
#Ярослава Магучіх

Джерело - Чемпіон.

Українка Ярослава Магучіх здобула срібну медаль у фіналі стрибків у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні у Глазго.

Інша українка Юлія Левченко завершила змагання на 9 місці. Юлія Чумаченко, яка також відібралася на турнір, була запасною, адже взяти участь на чемпіонаті світу можуть дві спортсменки з однієї країни.

Магучіх: Я вірю, що одного разу я стрибну на 2,10 м

Срібна медаль Магучіх стала першою для України на цьому ЧС. Їй не підкорилася висота у 1,99 метра. Для українки це друга медаль на чемпіонатах світу в приміщенні - у 2022 році вона виграла золото. Австралійка Нікола Оліслагерс виграла ЧС-2024, якій вдалося взяти висоту 1,99 метра з третьої спроби.

ЧС-2024 з легкої атлетики у приміщеннях
Глазго (Велика Британія)
Стрибки у висоту
Жінки, фінал
1 березня
  • 1. Нікола Оліслагерс (Австралія) 1,99 м
  • 2. Ярослава Магучіх (Україна) 1,97 м
  • 3. Лія Апостоловськи (Словенія) 1,95 м
  • ....
  • 9. Юлія Левченко (Україна) 1,84 м

Нагадаємо, що Магучіх є володаркою найкращого результату сезону, взявши 2,04 м. У лютому 2024 року українська легкоатлетка здобула перемогу  на змаганнях категорії Gold "Millrose Games" у Нью-Йорку.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 156714
Ломаченку та Ф'юрі потрібна допомога у ментальному здоров'ї, - психотерапевтка Ломаченку та Ф'юрі потрібна допомога у ментальному здоров'ї, - психотерапевтка 27202
Ферстаппен здобув перемогу в кваліфікації Гран-прі Бахрейну Ферстаппен здобув перемогу в кваліфікації Гран-прі Бахрейну 4684
Сокіл переграв Київ Кепіталз на старті півфінальної серії чемпіонату України Сокіл переграв Київ Кепіталз на старті півфінальної серії чемпіонату України 2808
10 років тому Ломаченко програв свій перший бій у кар'єрі 10 років тому Ломаченко програв свій перший бій у кар'єрі 4414
Мандзій здобув срібло на етапі Кубку націй Мандзій здобув срібло на етапі Кубку націй 2637
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56227 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39050
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29631
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 359872 1
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11012
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 44881