Український медіасервіс запускається в Румунії

Джерело - MEGOGO.

Український медіасервіс MEGOGO запускається на ринку Румунії. Це п'ятнадцятий ринок, де компанія надаватиме свої послуги.

Першочергово у Румунії сервіс сфокусується на онлайн-телебаченні з інтерактивними функціями, а також пропонуватиме бібліотеку з понад 1000 фільмів та мультфільмів, яка буде поповнюватись.

Наразі для користувачів доступний пакет безкоштовного телебачення, а також платний пакет каналів Optim TV за ціною 14.99 лей з більш широким переліком – понад 100. Серед них популярні національні канали Kanal D, Romania TV, TraLaLa TV, TVR 1, National TV, TV1000, Viasat History, Epic Drama, Bollywood TV та інші.

"Сьогодні ми робимо перший крок у Румунії, за яким стоять роки унікального досвіду роботи в Україні та світі, міцні стосунки з найбільшими міжнародними студіями Warner Bros., Disney, Paramount та іншими, а також місяці кропіткої роботи команди. Ми покладалися на досвід роботи на ринку Польщі.

Зробили велику роботу з дослідження ринку та локалізації продукту: починаючи з мови інтерфейсу, врахування локальних вподобань, домовленостей з правовласниками, закінчуючи платіжними системами. Поступово будемо розширювати каталоги, тож слідкуйте за оновленнями", – розповідає Володимир Боровик, засновник та СЕО медіасервісу MEGOGO.

У Румунії за розвиток бізнесу відповідатиме Костянтин Пандела. Костянтин має більш ніж 15-річний досвід менеджера телевізійного бізнесу в румунській телевізійній індустрії. Раніше працював у компаніях Romtelecom, Telekom Romania та Orange Romania, які є провідними гравцями на румунському ринку.

Додаток MEGOGO доступний у Румунії для завантаження у Google Play та App Store, на Smart ТV, та невдовзі – на ігрових консолях.

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