Сьогодні розпочинаються змагання Grand Slam із дзюдо

Джерело - Федерація дзюдо України.

З 1 по 3 березня в столиці Узбекистану Ташкенті відбудеться третій в нинішньому сезоні турнір серії Grand Slam із дзюдо. У цих змаганнях візьмуть участь майже 500 спортсменів з 68 країн світу.

Про це повідомляє Федерація дзюдо України.

Нечисленним складом на турнір відправилися й українська збірна, яка буде представлена спортсменами, яким найбільше потрібно заробляти рейтингові бали до олімпійського рейтингу.

Склад збірної України на Grand Slam у Ташкенті

Назар Вісков (до 60 кг)

Михайло Свідрак (до 81 кг)

Антон Савицький (до 100 кг)

Євгеній Балєвський (понад 100 кг)

Нагадаємо, на минулому турнірі з дзюдо Grand Slam у азербайджанському Баку Дар'я Білодід завоювала бронзу.

Зазначимо, що Міжнародна федерація дзюдо порушує рекомендації МОК про допуск до змагань представників країн-агресорів на змагання Grand Slam із дзюдо в узбецькому Ташкенті.

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