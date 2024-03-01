Джерело - Федерація дзюдо України.
З 1 по 3 березня в столиці Узбекистану Ташкенті відбудеться третій в нинішньому сезоні турнір серії Grand Slam із дзюдо. У цих змаганнях візьмуть участь майже 500 спортсменів з 68 країн світу.
Про це повідомляє Федерація дзюдо України.
Нечисленним складом на турнір відправилися й українська збірна, яка буде представлена спортсменами, яким найбільше потрібно заробляти рейтингові бали до олімпійського рейтингу.
Склад збірної України на Grand Slam у Ташкенті
- Назар Вісков (до 60 кг)
- Михайло Свідрак (до 81 кг)
- Антон Савицький (до 100 кг)
- Євгеній Балєвський (понад 100 кг)
Нагадаємо, на минулому турнірі з дзюдо Grand Slam у азербайджанському Баку Дар'я Білодід завоювала бронзу.
Зазначимо, що Міжнародна федерація дзюдо порушує рекомендації МОК про допуск до змагань представників країн-агресорів на змагання Grand Slam із дзюдо в узбецькому Ташкенті.