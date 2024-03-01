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Боротьба за олімпійський рейтинг: українські дзюдоїсти змагатимуться у Ташкенті

Сьогодні розпочинаються змагання Grand Slam із дзюдо
Сьогодні 11:29 57 0
Боротьба за олімпійський рейтинг: українські дзюдоїсти змагатимуться у Ташкенті
#Grand Slam, #Дар'я Білодід, #дзюдо, #Федерація дзюдо України

Джерело - Федерація дзюдо України.

З 1 по 3 березня в столиці Узбекистану Ташкенті відбудеться третій в нинішньому сезоні турнір серії Grand Slam із дзюдо. У цих змаганнях візьмуть участь майже 500 спортсменів з 68 країн світу.

Про це повідомляє Федерація дзюдо України.

Нечисленним складом на турнір відправилися й українська збірна, яка буде представлена спортсменами, яким найбільше потрібно заробляти рейтингові бали до олімпійського рейтингу.

Склад збірної України на Grand Slam у Ташкенті

  • Назар Вісков (до 60 кг)
  • Михайло Свідрак (до 81 кг)
  • Антон Савицький (до 100 кг) 
  • Євгеній Балєвський (понад 100 кг)

Нагадаємо, на минулому турнірі з дзюдо Grand Slam у азербайджанському Баку Дар'я Білодід завоювала бронзу.

Зазначимо, що Міжнародна федерація дзюдо порушує рекомендації МОК про допуск до змагань представників країн-агресорів на змагання Grand Slam із дзюдо в узбецькому Ташкенті.

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