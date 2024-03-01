Участь спортсменів з РФ та Білорусі у Grand Slam в узбецькому Ташкенті суперечить рішенням МОК

Джерело - НОК України.

Президент НОК України Вадим Гутцайт, т.в.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний і президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк звернулися до Міжнародної федерації дзюдо (IJF) у зв’язку з тим, що серед спортсменів, яким було дозволено брати участь у турнірі серії Grand Slam, який відбудеться в Ташкенті (Узбекистан) із 1 по 3 березня, є ті, хто підтримує війну Росії проти України.

Інформують, що допуск таких спортсменів до Grand Slam в Ташкенті суперечить рішенням та рекомендаціям МОК від 28 березня 2023 року та 8 грудня 2023 року. Такі спортсмени не можуть брати участь у міжнародних змаганнях, включаючи кваліфікаційні турніри до ОІ-2024.

"Незмінною залишається й позиція України, що на тлі досі триваючої безпрецедентної жорстокої військової агресії РФ, підтримуваної Республікою Білорусь, проти України, представники країн-агресорів не повинні бути присутні на міжнародних спортивних аренах у будь-якому статусі. Підписанти закликають Міжнародну федерацію дзюдо врахувати цю інформацію та вжити заходів у межах компетенції, щоб не допустити російських та білоруських спортсменів – прихильників війни проти України до участі у міжнародних змаганнях, включаючи Grand Slam в Ташкенті та інші кваліфікаційні турніри до Олімпійських ігор", - зазначають на сайті НОК України.