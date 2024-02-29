Зустріч завершилася з мінімальним рахунком 28:27

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України здобула перемогу над Ізраїлем у перенесеному матчі відбору на Євро-2024.

Зустріч завершилася з мінімальним рахунком 28:27.

Українська збірна розташувалася на 2-му місці у своїй групі. Для того, щоб забезпечити собі прямий вихід на чемпіонат Європи, українкам мінімум потрібно утримати цю сходинку.

Кваліфікація Євро-2024 з гандболу.

Жінки, Група 2

3 тур, 29 лютого

Ізраїль – Україна 27:28 (13;14, 13:14)

Напередодні українки поступилися Німеччині (24:31) та здобули перемогу над Словаччиною (25:20).

Раніше Федерація гандболу України повідомила, що головний тренер Віталій Андронов залишив свою посаду за 2 дні до початку зборів. На тренерському містку його вже замінив Борис Чижов, який очолював збірну з 2020 по 2021 рік.

Нагадаємо, що дату проведення матчу змінили через початок палестинсько-ізраїльської війни.