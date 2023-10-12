Збірна України програла Німеччині у відборі на Євро-2024

Жіноча збірна України з гандболу стартувала у відборі Євро-2024.

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України поступилась Німеччині у кваліфікації до фінальної частини Євро-2024 з гандболу.

Матч завершився з рахунком 24:31.

Кваліфікація Євро-2024 з жіночого гандболу

1-й тур, 12 жовтня

Німеччина - Україна - 31:24 (15:14, 16:10)

Україна потрапила до другої відбіркової групи Євро-2024, суперниками команди стали Німеччина, Ізраїль та Словаччина. До фінальної частини ЧЄ вийдуть топ-2 команди кожної групи, а також чотири найкращі збірні з тих, що посядуть треті місця.

Календар збірної України у відборі на Євро-2024: