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Збірна України програла Німеччині у відборі на Євро-2024

Жіноча збірна України з гандболу стартувала у відборі Євро-2024.
Вчора 23:07 324 0
Збірна України програла Німеччині у відборі на Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України поступилась Німеччині у кваліфікації до фінальної частини Євро-2024 з гандболу. 

Матч завершився з рахунком 24:31.

Кваліфікація Євро-2024 з жіночого гандболу

1-й тур, 12 жовтня

Німеччина - Україна - 31:24 (15:14, 16:10)

Україна потрапила до другої відбіркової групи Євро-2024, суперниками команди стали Німеччина, Ізраїль та Словаччина. До фінальної частини ЧЄ вийдуть топ-2 команди кожної групи, а також чотири найкращі збірні з тих, що посядуть треті місця.

Календар збірної України у відборі на Євро-2024:

  • 15 жовтня 2023 року. Україна – Словаччина
  • 28 лютого 2024 року. Ізраїль – Україна
  • 2 березня 2024 року. Україна – Ізраїль
  • 3 квітня 2024 року. Україна – Німеччина
  • 7 квітня 2024 року. Словаччина – Україна
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