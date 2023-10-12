Збірна України програла Німеччині у відборі на Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України поступилась Німеччині у кваліфікації до фінальної частини Євро-2024 з гандболу.
Матч завершився з рахунком 24:31.
Кваліфікація Євро-2024 з жіночого гандболу
1-й тур, 12 жовтня
Німеччина - Україна - 31:24 (15:14, 16:10)
Україна потрапила до другої відбіркової групи Євро-2024, суперниками команди стали Німеччина, Ізраїль та Словаччина. До фінальної частини ЧЄ вийдуть топ-2 команди кожної групи, а також чотири найкращі збірні з тих, що посядуть треті місця.
Календар збірної України у відборі на Євро-2024:
- 15 жовтня 2023 року. Україна – Словаччина
- 28 лютого 2024 року. Ізраїль – Україна
- 2 березня 2024 року. Україна – Ізраїль
- 3 квітня 2024 року. Україна – Німеччина
- 7 квітня 2024 року. Словаччина – Україна