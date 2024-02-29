Юніорська збірна завершила континентальний чемпіонат із двома золотими та однією срібною медалями

Джерело - НОК України.

Медаль найвищого ґатунку чемпіонату Європи в італійському Неаполі з фехтування серед юніорок здобули наші шпажистки у командних змаганнях, здолавши у фінальному поєдинку Францію.

Відзначилися Анна Максименко та Емілі Конрад, які напередодні розіграли особисте золото, разом з Аліною Дмитрук та Олександрою Романовою.

Емілі Конрад, яка завершувала зустріч, за 2 секунди до кінця основного часу вдалося зрівняти рахунок і на пріоритеті вирвати перемогу для України.

На початку шляху до п'єдесталу наш квартет здолав Швецію (45:34) та Румунію (42:40). А далі у півфіналі здобув перемогу лише одним уколом над Угорщиною (45:44).

У підсумку українські шпажистки завершили цей чемпіонат із двома золотими та однією срібною медалями.

Нагадаємо, 25 лютого у командних змаганнях Україна також стала чемпіоном Європи з фехтування серед кадеток, у її складі теж виступали Анна Максименко та Емілі Конрад. А в особистих змаганнях золото тоді також виборола Анна Максименко.