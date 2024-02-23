16-річна українська фехтувальниця здобула перемогу на чемпіонаті Європи

Україна здобула першу медаль на турнірі

Джерело - Чемпіон.

Україна здобула першу нагороду на чемпіонаті Європи з фехтування серед кадетів та юніорів.

Золоту нагороду в особистих кадетських змаганнях шпажисток здобула 16-річна українка Анна Максименко, яка у фіналі вирвала перемогу в іспанки Люсії Абахо Сальседо - 15:14.

Відзначимо, що на шляху до фіналу турніру Максименко в чвертьфіналі здолала естонку Кікерпілл (15:14), а у півфіналі представницю Іспанії Сільвію Гомес Лопес (15:14).

Нагадаємо, торік українка здобула дебютну бронзу на юніорському чемпіонаті світу з фехтування.