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Гонка Гран-прі Бахрейну відбудеться в суботу: розклад етапу Формули-1

Розклад першого етапу Формули-1 2024 року
Сьогодні 18:17 486 0
Гонка Гран-прі Бахрейну відбудеться в суботу: розклад етапу Формули-1
#Формула 1, #Гран-прі Бахрейну

Джерело - Чемпіон.

Гонка першого етапу Формули-1 цього сезону, Гран-прі Бахрейну, відбудеться в суботу, 2 березня, а ГП у Саудівській Аравії завершиться за тиждень, 9 числа.

Незвичайний розклад пов'язаний із початком мусульманського свята Рамадан ввечері 9 березня. Щоб не робити проміжок між гонками менше ніж тиждень, перший заїзд також змістили. Як наслідок, гоночний вікенд триватиме з четверга по суботу.

Остаточний розклад Гран-прі Бахрейну виглядає наступним чином: у четвер відбудеться перша та друга практичні сесії. У п'ятницю на нас очікує третя практика, а пізніше відбудеться кваліфікація. У суботу відбудеться перша гонка нового сезону Формули-1.

Сесія Дата Час
Практика 1 Четвер, 29 лютого 13:30 - 14:30
Практика 2 Четвер, 29 лютого 17:00 - 18:00
Практика 3 П'ятниця, 1 березня 14:30 - 15:30
Кваліфікація П'ятниця, 1 березня 18:00 - 19:00
Гонка Субота, 2 березня 17:00

Нагадаємо, що напередодні сезону стало відомо, що пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон продовжить кар'єру в Феррарі.

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