Джерело - Чемпіон.
Гонка першого етапу Формули-1 цього сезону, Гран-прі Бахрейну, відбудеться в суботу, 2 березня, а ГП у Саудівській Аравії завершиться за тиждень, 9 числа.
Незвичайний розклад пов'язаний із початком мусульманського свята Рамадан ввечері 9 березня. Щоб не робити проміжок між гонками менше ніж тиждень, перший заїзд також змістили. Як наслідок, гоночний вікенд триватиме з четверга по суботу.
Остаточний розклад Гран-прі Бахрейну виглядає наступним чином: у четвер відбудеться перша та друга практичні сесії. У п'ятницю на нас очікує третя практика, а пізніше відбудеться кваліфікація. У суботу відбудеться перша гонка нового сезону Формули-1.
|Сесія
|Дата
|Час
|Практика 1
|Четвер, 29 лютого
|13:30 - 14:30
|Практика 2
|Четвер, 29 лютого
|17:00 - 18:00
|Практика 3
|П'ятниця, 1 березня
|14:30 - 15:30
|Кваліфікація
|П'ятниця, 1 березня
|18:00 - 19:00
|Гонка
|Субота, 2 березня
|17:00
Нагадаємо, що напередодні сезону стало відомо, що пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон продовжить кар'єру в Феррарі.
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