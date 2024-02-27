Спортсменка є однією з найуспішніших в історії норвезького гірськолижного спорту

Джерело - NRK.

Дворазова призерка зимових Олімпійських ігор-2018 Рагнхільд Мовінкель прийняла рішення завершити кар'єру у професійному спорті.

Про це заявила сама спортсменка.

"Я відчуваю себе дуже задоволеною і ситою. Завжди говорила, що хочу робити тільки те, що буде краще для мене. Тому вважаю, що зараз настав час піти. Тепер хочу спробувати інші речі. Я прагну іншого життя. Відчуваю, що від цього життя отримала все, що могла", - заявила Мовінкель.

Раніше інформацію про свій відхід норвежка опублікувала у своїх соціальних мережах, те саме йшлося в прес-релізі на сайті Норвезької лижної асоціації.

Нагадаємо, спортсменка є однією з найуспішніших в історії норвезького жіночого гірськолижного спорту. Крім срібних медалей на Олімпіаді вона виборювала бронзу чемпіонату світу у 2019 і 2023 році.

Напередодні Антон Дукач встановив національний рекорд України на етапі Кубка світу з санного спорту, що проходить у латвійській Сігулді.