Дукач встановив національний рекорд України на етапі Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

Антон Дукач встановив національний рекорд України на етапі Кубка світу з санного спорту, що проходить у латвійській Сігулді.

Він посів 7-му позицію в одиночних одномісних санях на змаганні. Антон подолав дистанцію за 48,093 секунди.

Попередній рекорд належав Андрію Мандзію. У минулому сезоні санкар став 9-м у Сігулді. Сьогодні він також посів 9 місце та повторив свій особистий та національний рекорди.

Уперше в історії одразу два українці фінішували у топ-10 на етапі Кубка світу з санного спорту серед чоловіків.

Раніше повідомлялося, що Дукач на п'ятому етапі Кубку націй із санного спорту завоював срібну медаль