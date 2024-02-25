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Дукач встановив національний рекорд України на етапі Кубку світу

Вчора 22:26 144 0
Дукач встановив національний рекорд України на етапі Кубку світу
#Антон Дукач

Джерело - Чемпіон.

Антон Дукач встановив національний рекорд України на етапі Кубка світу з санного спорту, що проходить у латвійській Сігулді.

Він посів 7-му позицію в одиночних одномісних санях на змаганні. Антон подолав дистанцію за 48,093 секунди.

Попередній рекорд належав Андрію Мандзію. У минулому сезоні санкар став 9-м у Сігулді. Сьогодні він також посів 9 місце та повторив свій особистий та національний рекорди.

Уперше в історії одразу два українці фінішували у топ-10 на етапі Кубка світу з санного спорту серед чоловіків.

Раніше повідомлялося, що Дукач на п'ятому етапі Кубку націй із санного спорту завоював срібну медаль

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