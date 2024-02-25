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Збірна України виграла юнацький чемпіонат Європи з фехтування

Вчора 22:20 187 0
Збірна України виграла юнацький чемпіонат Європи з фехтування

Джерело - Чемпіон.

Останній день чемпіонки Європи з фехтування серед кадетів приніс чергову перемогу для збірної України. 

На шляху до чемпіонства українки, які отримали перший номер посіву, перемогли збірні Словаччини🇸🇰 (45:18) та Чехії🇨🇿 (45:24), а у півфіналі з рахунком 45:30 здолали суперниць з Естонії.

У фіналі Емілі Конрад, Анна Максименко, Марія Середа і Аліна Дмитрук у боротьбі за золоті медалі були сильнішими за команду Польщі (45:35). 

Збірна України поставила золоту крапку на виступах серед кадетів. Завтра свої змагання розпочинають юніори.

Напередодні золоту нагороду в особистих кадетських змаганнях шпажисток виборола 16-річна українка Анна Максименко.

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