Джерело - Чемпіон.

Останній день чемпіонки Європи з фехтування серед кадетів приніс чергову перемогу для збірної України.

На шляху до чемпіонства українки, які отримали перший номер посіву, перемогли збірні Словаччини🇸🇰 (45:18) та Чехії🇨🇿 (45:24), а у півфіналі з рахунком 45:30 здолали суперниць з Естонії.

У фіналі Емілі Конрад, Анна Максименко, Марія Середа і Аліна Дмитрук у боротьбі за золоті медалі були сильнішими за команду Польщі (45:35).

Збірна України поставила золоту крапку на виступах серед кадетів. Завтра свої змагання розпочинають юніори.

Напередодні золоту нагороду в особистих кадетських змаганнях шпажисток виборола 16-річна українка Анна Максименко.