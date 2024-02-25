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Амосов викликав Джексона на бій-реванш

Українець привітав чемпіона із захистом титулу в бою проти Купера
Сьогодні 10:39 155 0
Амосов викликав Джексона на бій-реванш
#Bellator, #Ярослав Амосов, #Джейсон Джексон

Джерело - Чемпіон.

Український боєць Ярослав Амосов викликав на бій-реванш чемпіона Bellator у напівсередній вазі Джейсона Джексона.

Про це Амосов написав у соцмережі X.

"Вітаю, Джейсоне, вражаюча перемога! Влаштуємо реванш? Свого часу я без вагань дав тобі цей бій, тепер чекаю твоєї відповіді", - написав Амосов.

Напередодні ямайський боєць захистив свій титул у бою із Реєм Купером.

У листопаді Ярослав Амосов програв чемпіонський поєдинок у напівсередній вазі Джексону.

Нагадаємо, український боєць Денис Бондар (14-5) поступився мексиканцю Луїсу Родрігесу (17-2) в межах UFC Fight Night 237.

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