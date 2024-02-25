Джерело - Чемпіон.
Український боєць Ярослав Амосов викликав на бій-реванш чемпіона Bellator у напівсередній вазі Джейсона Джексона.
Про це Амосов написав у соцмережі X.
"Вітаю, Джейсоне, вражаюча перемога! Влаштуємо реванш? Свого часу я без вагань дав тобі цей бій, тепер чекаю твоєї відповіді", - написав Амосов.
Напередодні ямайський боєць захистив свій титул у бою із Реєм Купером.
@TAKM_MMA Congratulations Jason, spectacular victory!— Yaroslav Amosov (@YaroslavAmosov) February 24, 2024
Let's do a rematch? At one time, I gave you this fight without hesitation, now I’m waiting for your answer! @PFLMMA @BellatorMMA
У листопаді Ярослав Амосов програв чемпіонський поєдинок у напівсередній вазі Джексону.
Нагадаємо, український боєць Денис Бондар (14-5) поступився мексиканцю Луїсу Родрігесу (17-2) в межах UFC Fight Night 237.
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