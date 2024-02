Український боєць Ярослав Амосов викликав на бій-реванш чемпіона Bellator у напівсередній вазі Джейсона Джексона.

Про це Амосов написав у соцмережі X.

Напередодні ямайський боєць захистив свій титул у бою із Реєм Купером.

@TAKM_MMA Congratulations Jason, spectacular victory!

Let's do a rematch? At one time, I gave you this fight without hesitation, now I’m waiting for your answer! @PFLMMA @BellatorMMA