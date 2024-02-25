Український боєць Ярослав Амосов викликав на бій-реванш чемпіона Bellator у напівсередній вазі Джейсона Джексона.

Про це Амосов написав у соцмережі X.

"Вітаю, Джейсоне, вражаюча перемога! Влаштуємо реванш? Свого часу я без вагань дав тобі цей бій, тепер чекаю твоєї відповіді", - написав Амосов.