Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі очолила про нові санкції

Джерело - офіційний сайт уряду Канади.

Президент Федерації шахів Росії Андрій Філатов увійшов до санкційного списку Канади.

Про це оголосила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Нові санкції були введені у зв'язку з другою річницею повномасштабного вторгнення в Україну.

Окрім Філатова, до санкційного списку потрапили ще дев'ять осіб, у тому числі помічник президента РФ Ігор Левітін та співвласник Трансмашхолдингу Андрій Бокарєв.

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