Абрамович програв суд щодо скасування санкцій

Джерело - Tribuna.com.
Ексвласник Челсі Роман Абрамович програв судовий процес щодо скасування санкцій, які на нього наклав Європейський Союз після початку повномасштабної війни в Україні.
Про це повідомляє Tribuna.com.
Засідання відбулося у середу, 20 грудня, у Люксембурзі.
Генеральний суд ЄС залишив у силі обмеження, запроваджені у березні 2022-го стосовно російського бізнесмена, який подав позов проти цих санкцій.
Абрамович має право на оскарження цього рішення.
Повідомлялося, що гроші від продажу Челсі пропонували передати замість України Ізраїлю.
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