Гераскевич встановив національний рекорд на чемпіонаті світу зі скелетону

Українець оновив особистий рекорд

Джерело - Чемпіон.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич здобув історичний результат для України на чемпіонаті світу зі скелетону в Німеччині.

За підсумками чотирьох заїздів українець посів 10-те місце. Попереднім найкращим результатом Гераскевича було 13 місце на ЧС-2021, який він повторив на турнірі в 2023 році.

Чемпіоном світу втретє у кар'єрі в одиночних змаганнях став німець Крістофер Грьоттер.

Відзначимо, що ще один українець Ярослав Лавренюк фінішував 27. Збірна України вперше в історії була представлена двома скелетоністами на світовій першості.

Варто зазначити, що Гераскевич був учасником двох Олімпіад - у 2018 році в Пхьончхані став 12-м та 18-м у Пекіні-2022. Також він став першим представником України на етапах Кубка світу зі скелетону.

Чемпіонат світу зі скелетону

Вінтерберг, Німеччина

Крістофер Грьоттер (Німеччина) 3:44.91 хвилин Метт Вестон (Велика Британія) +0.23 Чжен Інь (Китай) +1.01

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10. Владислав Гераскевич (Україна) +2.09

Раніше 15-річний українець став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону. Він виступив на сьомому етапі змагань у німецькому Альтенберзі.