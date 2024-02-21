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Українські олімпійці на Іграх в Парижі виступатимуть у формі польського виробника

Сьогодні 18:29 4086 4
Українські олімпійці на Іграх в Парижі виступатимуть у формі польського виробника

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх-2024 у Парижі українські спортсмени будуть одягнені в екіпірування від відомого польського виробника 4F.

Про це в коментарі Чемпіону сказав президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт.

"Наші спортсмени виступали на Юнацькій Олімпіаді у формі компанії 4F - дуже зручна та якісна, усі залишилися задоволеними. Контракт із польським виробником розрахований до 2028 року", - зазначив очільник НОКу.

З 2015 по 2023 роки формою збірну України забезпечував китайський бренд PEAK.

Нагадаємо, Олімпійські ігри 2024 року в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня.

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