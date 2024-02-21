Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх-2024 у Парижі українські спортсмени будуть одягнені в екіпірування від відомого польського виробника 4F.

Про це в коментарі Чемпіону сказав президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт.

"Наші спортсмени виступали на Юнацькій Олімпіаді у формі компанії 4F - дуже зручна та якісна, усі залишилися задоволеними. Контракт із польським виробником розрахований до 2028 року", - зазначив очільник НОКу.

З 2015 по 2023 роки формою збірну України забезпечував китайський бренд PEAK.

Нагадаємо, Олімпійські ігри 2024 року в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня.