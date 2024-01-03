Збірна України отримала форму на юнацькі Олімпійські ігри

Юнацька збірна України отримала олімпійське екіпірування на Канвондо-2024

Національний олімпійський комітет (НОК) представив екіпірування юнацької олімпійської збірної на Ігри в Канвондо-2024.

Про це повідомляє пресслужба НОК.

Члени юнацької збірної команди України отримали комплект спортивного одягу, який надала компанія 4F.

Кожен член збірної команди України отримав близько 50 найменувань спортивного екіпірування, яке призначене як для парадного, так і повсякденного носіння: костюми для нагороджень та урочистих подій, костюми для тренувань, декілька видів курток, кофти, штани, футболки, термобілизна, взуття, рюкзак, валіза, аксесуари тощо.