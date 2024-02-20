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Жіноча збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи

Українки здобули 12 медалей
Сьогодні 19:28 52 0
Жіноча збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з важкої атлетики стала переможницею медального заліку чемпіонату Європи, що завершився у Софії (Болгарія).

Наші спортсменки вибороли 12 медалей (5 золотих, 5 срібних та 2 бронзові). В останній день змагань Валентина Кісіль (вагова категорія 87+) стала володаркою бронзової медалі у ривку з результатом 108 кг. Раніше Конотоп утретє стала абсолютною чемпіонкою континентальної першості.

Чоловіча збірна України завершила чемпіонат Європи з однією срібною медаллю у ривку. Нагадаємо Павло Заліпський здобув срібну нагороду.

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