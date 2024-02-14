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Конотоп утретє стала абсолютною чемпіонкою Європи

Українка здобула перемогу у ваговій категорії до 59 кг
Сьогодні 19:49 4490 0
Конотоп утретє стала абсолютною чемпіонкою Європи
#Каміла Конотоп

Джерело - Чемпіон.

Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи-2024 з важкої атлетики.

Українка здобула перемогу у ваговій категорії до 59 кг.

У ривку Конотоп зафіксувала 105 кг, у поштовху - 125 кг. У обох вправах українка стала найкращою.

Також вона перемогла у двоборстві з результатом 230 кг.

Раніше Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи у 2021-му та 2023-му. Також у 2023 році Каміла стала срібною призеркою чемпіонату світу. На Олімпійських іграх 2020 вона посіла 5-те місце.

Нагадаємо, що на цьому чемпіонаті Європи Павло Заліпський здобув срібну нагороду.

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