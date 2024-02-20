Експрезидента Мотор Січі Богуслаєва залишили під вартою

Адвокати Богуслаєва планують подати апеляцію

Солом'янський районний суд Києва продовжив запобіжний захід експрезиденту компанії Мотор Січ В'ячеславу Богуслаєву. Він перебуватиме під вартою до 18 квітня без права на заставу.

Про це повідомляє Суспільне.

Суд вирішив, що підозрюваний може переховуватися, перешкоджати слідству, впливати на свідків чи може знищити або приховати докази.

Водночас захист планує оскаржити дане рішення в апеляційному суді. Адвокати підозрюваного стверджують, що у 85-річного Богуслаєва різко погіршився стан здоров'я.

Експрезидента Мотор Січі затримали у жовтні 2022 року. Його підозрюють у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору та сприянні діяльності терористичної організації.

Нагадаємо, що Мотор Січ - головний спонсор гандбольного клубу Мотор. У грудні український клуб завершив виступи в Європейському кубку IHF.