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Мотор програв Валюру та завершив виступи в Європейському кубку IHF

Український клуб поступився і у другому матчі 1/16 фіналу
Сьогодні 11:40 83 0
Мотор програв Валюру та завершив виступи в Європейському кубку IHF
#Мотор

Джерело - Чемпіон.

Український Мотор програв ісландському Валюру у виїзному матчі 1/16 фіналу Європейського кубка IHF та завершив виступи на турнірі.

Господарі одразу взяли гру під контроль і Мотор мало, що зміг їм протиставити. На перерву українці пішли із відставанням у чотири м'ячі, проте після перерви не змогли знайти можливість скоротити. Валюр підтримував свою перевагу, зрештою переміг із різницею в п'ять м'ячів.

Європейський кубок IHF
1/16 фіналу, матч-відповідь
3 грудня

Валюр (Ісландія) - Мотор (Україна) 33:28 (16:12)

Валюр: Б. Густавссон, Фюлькіссон – Йонссон (7), Дордарссон (4), Сігурдссон, Полссон, Оскарссон, І. Густавссон (по 3), Гісласон, Гудмундссон, Хостерт, Фінссон (по 2), Нордберг (1), Рунарссон , Юліуссон, Вальдімарссон.

Мотор: Чудінов – Котюк, Тютюнник (по 6), Кубатко, Близнюк (по 5), Семенченко, Горовий (по 2), Рагозін (1), Лисак, Кравченко, Рубан, Кондрацький, Черевко, Заболотний.

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