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Манєвська здобула срібло чемпіонату Європи з важкої атлетики

Українка виступала у ваговій категорії до 87 кг
Сьогодні 22:35 368 1
Манєвська здобула срібло чемпіонату Європи з важкої атлетики

Джерело - Чемпіон.

Анастасія Манєвська здобула срібну нагороду на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у ваговій категорії до 87 кг. 

У ривку українка показала результат 102 кг, у  поштовху - 128 кг. У сумі Анастасія набрала 230 кг та стала віцечемпіонкою Європи. 

Нагадаємо, у вересні важкоатлетка виборола бронзу чемпіонату світу, де взяла 106 кг у ривку 

Відзначимо, що на цьому чемпіонаті Європи Павло Заліпський здобув срібну нагороду, а Конотоп утретє стала абсолютною чемпіонкою континентальної першості.

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