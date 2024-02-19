Манєвська здобула срібло чемпіонату Європи з важкої атлетики

Українка виступала у ваговій категорії до 87 кг

Джерело - Чемпіон.

Анастасія Манєвська здобула срібну нагороду на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у ваговій категорії до 87 кг.

У ривку українка показала результат 102 кг, у поштовху - 128 кг. У сумі Анастасія набрала 230 кг та стала віцечемпіонкою Європи.

Нагадаємо, у вересні важкоатлетка виборола бронзу чемпіонату світу, де взяла 106 кг у ривку

Відзначимо, що на цьому чемпіонаті Європи Павло Заліпський здобув срібну нагороду, а Конотоп утретє стала абсолютною чемпіонкою континентальної першості.