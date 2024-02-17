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Збірна України з бадмінтону завершила виступи на командному чемпіонаті Європи-2024

У польському місті Лодзь триває командний чемпіонат Європи з бадмінтону.
Сьогодні 13:31 99 0
Збірна України з бадмінтону завершила виступи на командному чемпіонаті Європи-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з бадмінтону посіла останнє місце у групі командного чемпіонату Європи-2024 у польському місті Лодзь.

Національна команда поступилась  Нідерландам (0:5), Англії (1:4) та Франції (0:5) посівши 4-е місце у групі 2.

Україна виступала у складі - Данило Боснюк, В'ячеслав Яковлєв, Гліб Бекетов, Іван Дружченко, Олексій Тітов, Микита Єрьоменко.

17 лютого у плей-оф турніру зустрінуться Данія та Англія, Франція та Німеччина. Фінал турніру відбудеться 18 лютого.

Раніше Боснюк та Бугрова завоювали бронзу на VICTOR Swedish Open 2024.

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