Збірна України з бадмінтону завершила виступи на командному чемпіонаті Європи-2024

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з бадмінтону посіла останнє місце у групі командного чемпіонату Європи-2024 у польському місті Лодзь.
Національна команда поступилась Нідерландам (0:5), Англії (1:4) та Франції (0:5) посівши 4-е місце у групі 2.
Україна виступала у складі - Данило Боснюк, В'ячеслав Яковлєв, Гліб Бекетов, Іван Дружченко, Олексій Тітов, Микита Єрьоменко.
17 лютого у плей-оф турніру зустрінуться Данія та Англія, Франція та Німеччина. Фінал турніру відбудеться 18 лютого.
Раніше Боснюк та Бугрова завоювали бронзу на VICTOR Swedish Open 2024.