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Боснюк та Бугрова завоювали бронзу на VICTOR Swedish Open 2024

Сьогодні 15:16 232 0
Боснюк та Бугрова завоювали бронзу на VICTOR Swedish Open 2024

Джерело - Чемпіон.

Двоє українців завоювали бронзові нагороди на міжнародному турнірі з бадмінтону VICTOR Swedish Open 2024, який відбувається в Уппсала (Швеція).

Данило Боснюк гарантував собі нагороду перемогою у чвертьфіналі над французом Янісом Годаном (21:19, 22:20), далі 23-річний представник Дніпропетровщини поступився індонезійцю Анді Фаделю Мухаммаду (10:21, 16:21).

Поліна Бугрова здолала третю сіяну угорку Вівіен Шандорхазі (18:21, 21:19, 21:15), поступившись у зустрічі за вихід у фінал Девіка Сіхаг з Індії (15:21, 15:21).

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