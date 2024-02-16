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Магучіх: Я вірю, що одного разу я стрибну на 2,10 м

Ярослава Магучіх розповіла про свої цілі в спортивній кар'єрі
Сьогодні 18:18 133 0
Магучіх: Я вірю, що одного разу я стрибну на 2,10 м
Фото: Getty Images
#Ярослава Магучіх

Джерело - CNN.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх налаштована завоювати золото Олімпійських ігор у стрибках у висоту.

Про це Магучіх розповіла порталу CNN.

"Кожен спортсмен хоче змагатися, кожен спортсмен хоче здобути золоту медаль. Звичайно, у мене є мета – перемога, і я хочу мати цю медаль у своїй спортивній кар'єрі. Я вірю, що одного разу я стрибну на 2,10 м. Я хочу бути частиною цієї родини світових рекордсменів", - сказала Магучіх.

Напередодні Магучіх здобула перемогу на етапі Золотої серії у США.

Раніше українка з рекордом сезону виграла турнір у Німеччині.

Ярослава Магучіх стала найкращою спортсменкою 2023 року за версією Чемпіона.

22-річна дніпрянка - чемпіонка світу 2023-го. Також виграла фінал Діамантової ліги, показала найкращий результат сезону у світі (2.03) та тріумфувала на Європейських Іграх і чемпіонаті Європи у приміщенні.

Крім цього, Магучіх є бронзовою призеркою Олімпійських ігор (2020) і двічі віцечемпіонкою світу (2019, 2022).

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