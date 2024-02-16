Плотницький підписав новий контракт із Перуджею

Лідер збірної України продовжив контракт з клубом

Перуджа підписала новий контракт з українським волейболістом Олегом Плотницьким.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Нова угода чинна до 2026 року.

Відзначимо, що Плотницький перейшов у Перуджу у 2019 році з Монци. Разом з командою виграв 4 Суперкубка Італії, 2 рази клубний чемпіонат світу та 2 Кубки Італії.

Наразі Перуджа займає друге місце в регулярному чемпіонаті Італії, вигравши 14 з 19 матчів.

Наприкінці грудня 26-річний волейболіст отримав звання MVP клубного чемпіонату світу — перша подібна відзнака в його кар'єрі.