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Плотницький підписав новий контракт із Перуджею

Лідер збірної України продовжив контракт з клубом
Сьогодні 13:43 188 0
Плотницький підписав новий контракт із Перуджею
#Олег Плотницький

Джерело - sirsafetyperugia.it.

Перуджа підписала новий контракт з українським волейболістом Олегом Плотницьким.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Нова угода чинна до 2026 року.

Відзначимо, що Плотницький перейшов у Перуджу у 2019 році з Монци. Разом з командою виграв 4 Суперкубка Італії, 2 рази клубний чемпіонат світу та 2 Кубки Італії.

Наразі Перуджа займає друге місце в регулярному чемпіонаті Італії, вигравши 14 з 19 матчів.

Наприкінці грудня 26-річний волейболіст отримав звання MVP клубного чемпіонату світу — перша подібна відзнака в його кар'єрі. 

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