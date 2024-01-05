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Визначився найкращий волейболіст України у 2023 році

Плотницький вдруге поспіль визнаний найкращим українським гравцем
Сьогодні 11:31 289 0
Визначився найкращий волейболіст України у 2023 році
#Олег Плотницький

Джерело - Чемпіон.

Олег Плотницький визнаний найкращим волейболістом України у 2023 році.

Про це повідомляє ФВУ.

В опитуванні загалом взяли участь 42 респонденти: по 10 експертів та журналістів, по 11 тренерів і капітанів команд Суперліги та національних збірних України. Вони називали трійки найкращих. За перше місце волейболіст отримував 5 очок, за друге – 3, третє – 1.

Капітан збірної України Олег Плотницький переміг у схожому опитуванні й за підсумками 2022 року.

Підсумковий рейтинг найкращих волейболістів України 2023:

1. Олег Плотницький – 144 (20 перших місць – 11 других – 1 третє + 10)
2. Василь Тупчій – 120 (14 – 14 – 3 + 5)
3. Микола Рудницький – 23 (3 – 2 – 2)
4. Юрій Семенюк – 23 (1 – 4 – 6)
5. Володимир Мірчев – 22 (1 – 0 – 2 + 15)
6. Дмитро Терьоменко – 19 (2 – 3 – 0)
7. Віталій Щитков – 11 (0 – 3 – 2)
8. Ілля Ковальов – 7 (0 – 0 – 7)
9. Ян Єрещенко – 6 (1 – 0 – 1)
10. Дмитро Шаповал – 5 (0 – 1 – 2)
11. Юрій Гладир – 4 (0 – 1 – 1)
12. Олександр Бойко – 3 (0 – 1 – 0)
13. Владислав Щуров – 3 (0 – 0 – 3)
14. Микита Лубан – 2 (0 – 0 – 2)
14. Горден Брова – 2 (0 – 0 – 2)
14. Назарій Мамчур – 2 (0 – 0 – 2)
17. Віктор Шаповал – 1 (0 – 0 – 1)
17. Богдан Татаренко – 1 (0 – 0 – 1)
17. Максим Дрозд – 1 (0 – 0 – 1)
17. Олександр Терещук – 1 (0 – 0 – 1)
17. Тимофій Полуян – 1 (0 – 0 – 1)

Нагадаємо, Перуджа Плотницького виграла клубний чемпіонат світу.

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