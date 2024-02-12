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Беленюк поступився росіянину у чвертьфіналі чемпіонату Європи

33-річний борець поступився в 1/4 фіналу
Сьогодні 15:25 103 0
Беленюк поступився росіянину у чвертьфіналі чемпіонату Європи
#Жан Беленюк

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат Жан Беленюк поступився у чвертьфіналі чемпіонату Європи з греко-римської боротьби, який триває у Бухаресті.

Жан Беленюк, який виступає у ваговій категорії до 87 кілограмів, програв Олександру Комарову – 1:3.

Відзначимо, що Комаров з 2024 року представляє Сербію, але до цього виступав за росію.

Раніше Беленюк анонсував, що Олімпіада-2024 у Парижі стане останньою в його кар'єрі.

Нагадаємо, Беленюк здобув золото на Олімпійських іграх в Токіо. Також борець є 5-разовим призером чемпіонатів Європи з боротьби:  чемпіоном ставав у 2014, 2016 та 2019 роках, а також у 2012 та 2021 роках посів третє місце.

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