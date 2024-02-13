Чемпіонат світу з водних видів спорту відбудеться у Китаї

World Aquatics передав Пекіну право проведення чемпіонату світу з водних видів спорту 2029 року.

Джерело - World Aquatics.

Чемпіонат світу з водних видів спорту у 2029 році відбудеться у Пекіні.

Про це повідомляє World Aquatics.

Турнір вперше відбудеться у китайській столиці, хоча Китай уже приймав чемпіонат раніше, у Шанхаї у 2011 році.

Відзначимо, що у 2024-му у Китаї пройдуть етап Кубка світу з синхронного плавання (5-7 квітня), фінал Кубка світу зі стрибків у воду (19-21 квітня) та Кубок світу з плавання у Шанхаї (18-20 жовтня).

Раніше українець Михайло Романчук вийшов у фінал чемпіонату світу з водних видів спорту у Досі на дистанції 800 метрів вільним стилем.