Романчук вийшов у фінал ЧС-2024 з водних видів спорту

Україна отримала першого фіналіста чемпіонату світу у плаванні

Джерело - Чемпіон.

Українець Михайло Романчук вийшов у фінал чемпіонату світу з водних видів спорту у Досі на дистанції 800 метрів вільним стилем.

У кваліфікації Романчук відібрався до фіналу з шостим загальним результатом (7:47.20).

Фінал запливу на 800 м вільним стилем відбудеться у середу, 14 лютого, у вечірню сесію, яка стартує о 18:00.

Відзначимо, що Романчук є бронзовим призером чемпіонату світу-2022 на дистанції 800 метрів вільним стилем. Торік на світовій першості українець став лише шостим.

Нагадаємо, Романчук на Олімпіаді у Токіо здобув срібло на 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем.