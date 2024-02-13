Беленюк вийшов у бронзовий фінал чемпіонату Європи

Жан Беленюк побореться за нагороду чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон із боротьби та народний депутат Жан Беленюк побореться за бронзу на чемпіонаті Європи у Бухаресті.

Українець у втішній сутичці у ваговій категорії до 87 кг переміг представника Угорщини Іштвана Такача.

У бронзовому фіналі Беленюк зустрінеться з азербайджанцем Ісламом Аббасовим. Сутичка розпочнеться після 18:00.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Беленюк поступився росіянину.

Раніше Беленюк анонсував, що Олімпіада-2024 у Парижі стане останньою в його кар'єрі.

Нагадаємо, Беленюк здобув золото на Олімпійських іграх в Токіо. Також борець є 5-разовим призером чемпіонатів Європи з боротьби: чемпіоном ставав у 2014, 2016 та 2019 роках, а також у 2012 та 2021 роках посів третє місце.