Беленюк побореться за бронзу на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби

Українець потрапив до втішних сутичок на ЧЄ

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон із боротьби та народний депутат Жан Беленюк потрапив до втішних сутичок чемпіонату Європи з греко-римської боротьби, який триває у Бухаресті.

Українець, який виступає у ваговій категорії до 87 кілограмів, програв Олександру Комарову в 1/4 фіналу.

Сербський борець російського походження вийшов до фіналу змагань, що дозволило Жану Беленюку потрапити до втішних сутичок, де він побореться за бронзову нагороду.

Втішні сутички відбудуться завтра, 13 лютого.

Напередодні Грушин вийшов до фіналу чемпіонату Європи.

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