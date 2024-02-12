Головне
Грушин вийшов до фіналу чемпіонату Європи
Вчора 21:55 261
Рейтинг HLTV: NAVI та Monte втратили позиці
Вчора 20:50 672
Динамо здолало латвійське РФШ у контрольному матчі
Вчора 18:29 289
Українець здобув бронзову нагороду зі снукеру серед любителів
Вчора 17:53 278
Волочай, Співаковський, Бебех, - Вацко розповів, хто працюватиме на УПЛ ТВ
Вчора 17:27 337
Беленюк поступився росіянину у чвертьфіналі чемпіонату Європи
Вчора 15:25 724
Калініна переграла Радукану на старті турніру WTA у Катарі
Вчора 15:09 476
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Вчора 10:49 8524
Рейтинг WTA: Калініна повернулась у топ-30, Світоліна залишилась у першій двадцятці
Вчора 10:12 360091 10
Українського баскетболіста вбили у Німеччині
Вчора 08:26 619
Прямі трансляції

Беленюк побореться за бронзу на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби

Українець потрапив до втішних сутичок на ЧЄ
Вчора 23:25 190 0
Беленюк побореться за бронзу на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби
#Жан Беленюк

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон із боротьби та народний депутат Жан Беленюк потрапив до втішних сутичок чемпіонату Європи з греко-римської боротьби, який триває у Бухаресті.

Українець, який виступає у ваговій категорії до 87 кілограмів, програв Олександру Комарову в 1/4 фіналу.

Сербський борець російського походження вийшов до фіналу змагань, що дозволило Жану Беленюку потрапити до втішних сутичок, де він побореться за бронзову нагороду.

Втішні сутички відбудуться завтра, 13 лютого.

Напередодні Грушин вийшов до фіналу чемпіонату Європи.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Світовий рекордсмен-марафонець загинув у автокатастрофі Світовий рекордсмен-марафонець загинув у автокатастрофі 11723
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” 8524
Рейтинг WTA: Калініна повернулась у топ-30, Світоліна залишилась у першій двадцятці Рейтинг WTA: Калініна повернулась у топ-30, Світоліна залишилась у першій двадцятці 360091 10
13 років тому Руні забив фантастичний гол ножицями у ворота Ман Сіті 13 років тому Руні забив фантастичний гол ножицями у ворота Ман Сіті 5628
Збірна України дізналася суперників у фіналі олімпійської кваліфікації Збірна України дізналася суперників у фіналі олімпійської кваліфікації 12552 2
В Індонезії футболіст зазнав смертельного удару блискавки під час матчу В Індонезії футболіст зазнав смертельного удару блискавки під час матчу 1228
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 91129
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 24959
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63514 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 335826 9
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 46204 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 38716