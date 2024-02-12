У фіналі Грушин зустрінеться з азербайджанцем Марадом Маммадовим

Джерело - Чемпіон.

Український борець греко-римського стилю Олександр Грушин здобув перемогу у півфіналі чемпіонату Європи з греко-римської боротьби, який триває у Бухаресті.

Гришин, який виступає у ваговій категорії до 64 кілограмів, здобув перемоги над французом Стефаном Клементом (3:1), шведом Віржилом Олександром Бікі (4:3) та здолав у півфіналі болгарського борця Едмонда Назаряна (9:5).

У фіналі Грушин зустрінеться з азербайджанцем Марадом Маммадовим. Вирішальна сутичка має відбутись завтра, 13 лютого.

Напередодні Жан Беленюк поступився росіянину Олександру Комарову.

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