Беленюк: Треба використовувати Олімпіаду для спортивної дипломатії

Олімпійський чемпіон з боротьби розповів про головні цілі для українських спортсменів

Джерело - Суспільне.

Важливий аспект діяльності українських спортсменів – це доносити через використання електронних майданчиків проукраїнську позицію.

Про це заявив олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат Жан Беленюк.

"Це не перший турнір, де виступатимуть "нейтральні" спортсмени. Вони були також присутні на чемпіонаті світу у Сербії. Як бачите, ці змагання пройшли, а мені навіть вдалося завоювати олімпійську ліцензію. Це реалії нашої Міжнародної федерації, на жаль, вони згодні з такими рішеннями. Ми говорили раніше, що після встановлення рекомендацій МОК наша федерація буде однією з перших, яка лобіюватиме повернення цих спортсменів до міжнародних змагань.

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Та наша головна ціль – це здобувати перемоги. До кожного нашого спортсмена буде ще раз донесено рекомендації поведінки у разі перспективи подібної сутички з представниками Росії та Білорусі. Будуть рекомендації не тиснути руки. Усі українські спортсмени знають, як себе поводити навіть під час провокацій. З усім тим, будемо їхати та вигравати. Докладемо максимум для цього зусиль, тому що знаємо: саме такі сутички дуже важливі та неймовірно принципові для українських спортсменів.

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Дуже важливий аспект нашої діяльності – це доносити через використання електронних майданчиків проукраїнську позицію. Я вважаю, що Олімпійські ігри та інші змагання треба максимально використовувати для спортивної дипломатії, яка також повинна працювати на нашу загальну перемогу", – сказав Беленюк.

Раніше Беленюк анонсував, що Олімпіада-2024 у Парижі стане останньою в його кар'єрі.

Нагадаємо, Беленюк здобув золото на Олімпійських іграх в Токіо. Також борець є 5-разовим призером чемпіонатів Європи з боротьби: чемпіоном ставав у 2014, 2016 та 2019 роках, а також у 2012 та 2021 роках посів третє місце.

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