Україна завершила чемпіонат Європи на 5-му місці в загальному заліку

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з карате здобула 10 нагород на чемпіонаті Європи серед кадетів, юніорів та молоді у Тбілісі, Грузія.

З десяти нагород - 3 золотих, 4 срібних та 3 бронзових. Це дозволило нашій команді завершити турнір на 5-му місці в загальному заліку.

Чемпіонами Європи-2024 стали кадет Сергій Станков (до 57 кг) та спортсмени категорії U21 Еліна Сєлємєнєва (до 68 кг) та Георгій Піцул (до 75 кг).

Срібні нагороди для України здобули кадети Максим Вєчканов (до 52 кг) та Гела Кірія (до 70 кг, Чернівці), а також юніори Назарій Пранничук (до 61 кг) та Артем Алексеєнко (76+ кг).

Бронзові медалі здобули кадет Артем Тарасенко (70+ кг) та спортсмени U21 Вікторія Сергаєва (до 50 кг, Київ) та Давид Яновський (до 67 кг).

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