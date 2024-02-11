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Магучіх здобула перемогу на етапі Золотої серії у США

Українка єдина взяла висоту 2.00 м
Сьогодні 22:01 721 1
Магучіх здобула перемогу на етапі Золотої серії у США
Фото: Getty Images
#Ярослава Магучіх

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула перемогу на змаганнях категорії Gold "Millrose Games" у Нью-Йорку.

Українка єдина взяла висоту 2.00 м. Магучіх підкорився цей результат із третьої спроби.

Срібло завоювала американка Вашті Каннінгем з результатом 1.97, трійку на п'єдесталі завоювала Наваль Менікер із Франції.

Раніше Ярослава Магучіх з рекордом сезону виграла турнір у Німеччині.

Українка стала найкращою спортсменкою 2023 року за версією Чемпіона.

22-річна дніпрянка стала чемпіонкою світу 2023-го. Також виграла фінал Діамантової ліги, показала найкращий результат сезону у світі (2.03) та тріумфувала на Європейських Іграх і чемпіонаті Європи у приміщенні.

Крім цього, Магучіх є бронзовою призеркою Олімпійських ігор (2020) і двічі віцечемпіонкою світу (2019, 2022).

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