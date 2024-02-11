Германссон переміг Пайфера: результати турніру UFC Fight Night 236

Джерело - Чемпіон.

У ніч з 3 на 4 лютого в Ентерпрайзі (штат Невада) на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 236 Джек Германссон (Швеція / Норвегія, 23–8) за очками переміг Джо Пайфера (США, 12–2).

У співголовному поєдинку зійшлися двоє американців: Ден Іге (17–7) переміг Андре Філі (23–10) нокаутом у першому раунді

В іншому бою основного карда українець Ігор Потеря (19–5) вийшов у октагон проти Роберта Бричека з Польщі (17–5) та здобув перемогу за очками одноголосним рішенням суддів: 30–27, 30–27, 29–28.

Результати UFC Fight Night 236: