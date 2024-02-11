Джерело - Чемпіон.

У ніч з 3 на 4 лютого в Ентерпрайзі (штат Невада) на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 236 українець Ігор Потеря (19–5)в октагоні переміг Роберта Бричека з Польщі (17–5).

Усі три судді на шоу у Неваді віддали перевагу українцю за очками - 30–27, 30–27, 29–28.

Після поєдинку в короткому флеш-інтерв'ю Потеря пообіцяв стати чемпіоном UFC. У його активі - 5 боїв у найкращій лізі світу (2 перемоги та 3 поразки).

Ігор Потеря (Україна) - Роберт Бричек (Польща) UD 3 (30–27, 30–27, 29–28)

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