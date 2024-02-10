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Прем'єр-міністр Словаччини вимагає допустити росіян на Олімпіаду

Фіцо відомий любитель руського миру
Сьогодні 13:41 241 0
Прем'єр-міністр Словаччини вимагає допустити росіян на Олімпіаду

Джерело - Pravda.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтримує повернення росіян до Олімпіади.

Про це заявив сам посадовець.

"Перш за все, давайте зауважимо, наскільки ми всі лицемірні. Чому російських гравців з НХЛ не банять у США та Канаді? А щодо Олімпіади. Уявіть, що у вас є спортивна дисципліна, в якій у перших рядках стоїть абсолютний світовий лідер з Росії або Білорусі.

Ви забороняєте їм брати участь у змаганнях, і перемагає хтось, хто виграв би з мінімальною ймовірністю. Тоді яка цінність цієї золотої медалі? Я не заважав би спортсменам змагатися, нехай вони покажуть, що можуть перемогти", - сказав Фіцо.

Фіцо - відомий любитель російської пропаганди і, відповідно, грошей. Після свого обрання він заборонив допомагати Україні, а також постійно вимагає зняти з росіян санкції.

Прем'єр-міністр дав інтерв'ю місцевому виданню, в якому заявив, що не треба заважати росіянам перемагати. А в приклад навів той факт, що вони спокійно продовжують грати в НХЛ.

Напередодні українські спортсмени підписали лист Макрону з проханням не допускати до Олімпіади росіян.

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